Пьяный водитель угнал автобус и устроил ДТП в Приморье
Пьяный мужчина угнал автобус в Приморье. Позже он врезался в патрульные машины и грузовик. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.
По данным сайта «Дни.ру», мужчина хотел доехать до другого города. Чтобы его остановить, правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. Они прострелили шины, после чего автобус улетел в кювет и нарушителя задержали.
На мужчину возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.