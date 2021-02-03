Пьяный водитель угнал автобус и устроил ДТП в Приморье

По данным сайта «Дни.ру», мужчина хотел доехать до другого города. Чтобы его остановить, правоохранители были вынуждены применить табельное оружие. Они прострелили шины, после чего автобус улетел в кювет и нарушителя задержали.

На мужчину возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.