Криминал 09 декабря 2022, 17:17 Пьяный водитель ударил сотрудника ДПС во Владимире

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Житель Владимира пойдет под суд за то, что ударил полицейского. Это произошло, когда мужчину задержали пьяным за рулем, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.

По данным ведомства, правоохранители отвезли нарушителя на медосвидетельствование. Тот разозлился и ударил одного из сотрудников ДПС головой.

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