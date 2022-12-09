09 декабря 2022, 17:17
Пьяный водитель ударил сотрудника ДПС во Владимире
Житель Владимира пойдет под суд за то, что ударил полицейского. Это произошло, когда мужчину задержали пьяным за рулем, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по региону.
По данным ведомства, правоохранители отвезли нарушителя на медосвидетельствование. Тот разозлился и ударил одного из сотрудников ДПС головой.
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