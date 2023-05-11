Эксклюзив 11 мая 2023, 19:40 Пьяный водитель сбил мальчика и врезался в стену дома на Урале Пьяный водитель машины без номеров сбил школьника в уральском Волчанске

Читать 360tv в

Прогулка на самокате 11-летнего школьника из города Волчанск в Свердловской области закончилась реанимацией. Мальчика сбил автомобиль ВАЗ без номеров, которым управлял пьяный водитель. Владелец транспортного средства после наезда на ребенка не справился с управлением и отправил машину в стену жилого дома. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На кадрах машину на скорости занесло на дороге, и она сбила мальчика на самокате. Ребенка отбросило к забору, а автомобиль полетел дальше и протаранил стену дома. На месте происшествия собрались очевидцы, приехала скорая помощь.

Реклама

РИА «Новости» со ссылкой на областной главк ГИБДД сообщило, что авария произошла 9 мая. По предварительным данным, водитель легковушки сел за руль пьяным, выбрал опасную скорость и не справился с управлением.

Он вылетел на тротуар, где сбил ребенка. Врачи забрали мальчика в реанимацию. В беседе с полицейскими мужчина признался, что пил спиртное в честь Дня Победы, а вечером решил поехать в магазин.

По факту аварии в полиции завели уголовное дело. Водителя отправили в изолятор временного содержания. Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об заключении владельца машины под стражу.

Источник «360» сообщил, что родственники пострадавшего ребенка опасаются, что суд может отправить водителя под домашний арест.