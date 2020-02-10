Пьяный водитель протащил на капоте автоинспектора в Кургане

По данным информагентства, накануне автоинспектор остановил машину, за рулем которой оказался пьяный мужчина. Сотрудник ДПС удерживал одной рукой руль, а другой попытался вытащить ключи из замка зажигания. Автомобилист тронулся с места и протащил полицейского около 20 метров. Инспектор получил телесные повреждения. Водителя задержали.