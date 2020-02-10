Пьяный водитель протащил на капоте автоинспектора в Кургане
В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении водителя, который протащил полицейского на своей машине около 20 метров. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК.
По данным информагентства, накануне автоинспектор остановил машину, за рулем которой оказался пьяный мужчина. Сотрудник ДПС удерживал одной рукой руль, а другой попытался вытащить ключи из замка зажигания. Автомобилист тронулся с места и протащил полицейского около 20 метров. Инспектор получил телесные повреждения. Водителя задержали.