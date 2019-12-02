Пьяный водитель из Крыма прокатил на капоте полицейского. Видео

Капитан полиции Артем Кулиш проявил храбрость и показал хорошую физическую подготовку во время задержания нетрезвого водителя в Крыму. Сотрудник правоохранительных органов вынужденно прокатился на капоте автомобиля хулигана, который пытался скрыться.

«Находясь на дежурстве в поселке Октябрьское, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Красногвардейскому району Республики Крым капитан полиции Артем Кулиш заметил автомобиль, траектория движения которого позволяла предположить, что водитель находится в состоянии опьянения», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Капитан полиции подошел к остановившейся на перекрестке иномарке и попросил показать автолюбителя водительские права. Однако мужчина на это ответил грубостью, а потом резко нажал на педаль газа. В итоге Кулиш оказался на капоте машины. Однако он быстро сориентировался и удержался на автомобиле, который набрал скорость и ехал, виляя из стороны в сторону. В итоге полицейский смог остановить хулигана.

На место прибыли сотрудники Госавтоинспекции, они провели освидетельствование водителя. Тот действительно находился за рулем в нетрезвом состоянии. Также в ГИБДД выяснили, что ранее 33-летнего мужчину уже лишали прав.

В итоге в его отношении открыли уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

«Проявленные полицейским мужество и профессионализм позволили не допустить дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвого водителя, сохранить жизнь и здоровье других участников движения», — отметила Волк.