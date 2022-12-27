Криминал 27 декабря 2022, 15:04 Пьяный водитель из Кирова четыре года скрывался от правосудия

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Суд вынес приговор кировчанину, который в 2018 году ездил за рулем пьяным. Мужчина скрывался четыре года, сообщило ИА « .

По данным ИА Nation News, сразу после происшествия мужчину задержали. Выяснилось, что он уже был судим за подобное правонарушение.

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Мужчине удалось скрыться, после чего его искали четыре года. Теперь его отправят в тюрьму на восемь месяцев и лишат водительских прав на 2,5 года.

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