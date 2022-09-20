Пьяный вахтовик ранил ножом мужчину в Челябинской области | 360°

Криминал 20 сентября 2022, 13:49 Поделиться Telegram

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Viber Пьяный вахтовик ранил ножом мужчину в Челябинской области

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Пьяный рабочий пытался заселиться в общежитие в Челябинской области и в итоге ударил ножом постояльца. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, мужчина приехал в регион работать вахтовым методом. Сотрудница общежития отказалась его заселять из-за состояния опьянения, после чего вахтовик начал скандалить. Другой рабочий попытался успокоить дебошира, но получил удар ножом.

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Пострадавший попал в больницу. Злоумышленника задержали и завели уголовное дело по статье: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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