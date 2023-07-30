Эксклюзив 30 июля 2023, 15:43 «Пьяный устроил дебош». Мужчина в Таганроге заперся в пивной и открыл стрельбу Источник «360»: полицейские задержали устроившего стрельбу в пивной в Таганроге Pixabay

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Мужчина, который заперся в пивном магазине в Таганроге и открыл стрельбу, был пьян, рассказал источник «360». По его словам, на место происшествия прибыли полицейские. Они задержали возмутителя спокойствия.

«Уже закончилась [стрельба]. Просто пьяный устроил дебош, все разъехались уже. Забрали [в отделение полиции]», — уточнил собеседник.

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Днем 30 июля мужчина зашел в питейное заведение на Александровской улице, сообщил Telegram-канал Shot. По данным издания, он был сильно пьян, а в руках у него было травматическое оружие. Из которого он открыл стрельбу из окна, распугав прохожих. Люди вызвали полицию, на место приехали сотрудники МВД и Росгвардии. Журналисты опубликовали видео с места — на кадрах сотрудники, дежурящие возле одного из зданий. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. По информации «Царьграда», задержанным оказался 39-летний мужчина.

Пресненский районный суд Москвы арестовал 25-летнего молодого человека, подозреваемого в стрельбе из окна машины. В ходе заседания он не стал отрицать своей вины.