Криминал 20 июля 2023, 00:13 Пьяный уроженец Таджикистана надругался над девочкой в Подмосковье СК потребовал ареста надругавшегося над подмосковной школьницей уроженца Таджикистана РИА «Новости»

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Нетрезвый уроженец Таджикистана надругался над 16-летней девочкой в городском округе Фрязино. Когда мать пострадавшей обратилась в полицию, то заявление у нее не приняли. В результате следователи завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, а также дело о халатности. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка СК в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, пьяный уроженец Таджикистана напал на девочку, когда она вместе с друзьями купалась в озере Большое. Подозреваемый схватил школьницу и заставил ее выполнять его требования. Девочка вырвалась и выбежала на берег, но пьяного насильника это не остановило и он последовал за ней.

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Когда на его пути встал 15-летний подросток, который пытался защитить девочку, злоумышленник начал сыпать угрозами в адрес пострадавшей.

Следователи задержали подозреваемого. Они выяснили, что в прошлом году он получил гражданство России. Сейчас правоохранители проверяют законность этой процедуры. Также они допросили всех участников событий и назначили необходимые экспертизы. В ближайшее время следователи обратятся с ходатайством в суд об избрании меры пресечения подозреваемому.

Также следователи сообщили, что завели дело о халатности в отношении сотрудников органов внутренних дел, которые отказались принять заявление от матери пострадавшей. Полицейским не понравилась форма и объем заявления.