Пьяный ульяновец выбросил знакомого с 5 этажа из-за ковида

Ульяновский суд приговорил пенсионера к 8,5 года колонии за убийство. Прошлой осенью он напился и выбросил своего знакомого с пятого этажа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Суд признал 65-летнего ульяновца виновным в убийстве и отправил его за решетку на 8,5 года.

Следствие и суд установили, что ночью 1 ноября 2020 года осужденный напился и выбросил из окна квартиры на пятом этаже дома по улице Розы Люксембур своего знакомого, который остался у него ночевать. Мужчина решил, что у его гостя коронавирус. Тот получил тяжелейшие травмы и умер на месте.

Пенсионера сразу задержали, завели дело по статье УК РФ «Убийство» и арестовали. Через пять месяцев его признали виновным в этом преступлении. Суд вынес приговор на основании достаточной доказательной базы, которую собрал следователь.

Ранее житель Свердловской области выбросил из окна первого этажа младенца. Мужчина принял на грудь, а ребенок мешал ему своим плачем. Суд приговорил злоумышленника к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима.