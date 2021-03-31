Пьяный ульяновец выбросил знакомого с 5 этажа из-за ковида
Ульяновский суд приговорил пенсионера к 8,5 года колонии за убийство. Прошлой осенью он напился и выбросил своего знакомого с пятого этажа. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
Суд признал 65-летнего ульяновца виновным в убийстве и отправил его за решетку на 8,5 года.
Следствие и суд установили, что ночью 1 ноября 2020 года осужденный напился и выбросил из окна квартиры на пятом этаже дома по улице Розы Люксембур своего знакомого, который остался у него ночевать. Мужчина решил, что у его гостя коронавирус. Тот получил тяжелейшие травмы и умер на месте.
Пенсионера сразу задержали, завели дело по статье УК РФ «Убийство» и арестовали. Через пять месяцев его признали виновным в этом преступлении. Суд вынес приговор на основании достаточной доказательной базы, которую собрал следователь.
Ранее житель Свердловской области выбросил из окна первого этажа младенца. Мужчина принял на грудь, а ребенок мешал ему своим плачем. Суд приговорил злоумышленника к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима.