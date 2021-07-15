Пьяный угонщик из Кургана привлек внимание хозяина автомобиля звуком клаксона

Пьяный 18-летний житель Кургана попытался украсть автомобиль, однако его попытка не увенчалась успехом. Пытаясь завести автомобиль, угонщик случайно нажал на клаксон, чем и привлек внимание хозяина авто. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт УМВД России по Курганской области.

«18-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения заметил во дворе одного из домов автомобиль „ВАЗ-2107“ и решил отправиться на нем по своим делам. Молодой человек кирпичом разбил стекло транспортного средства и проник в салон. Он попытался соединить провода, чтобы завести машину, но случайно нажал на клаксон», — сказано на сайте.

Звук привлек внимание хозяина автомобиля. Мужчина вызвал полицию, а после не давал парню сбежать до приезда полицейских.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.