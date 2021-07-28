Пьяный уфимец убил брата топором за замечания

Житель Уфы с признаками алкогольного опьянения зарубил брата топором. Причиной такого поступка стало полученное замечание об образе жизни. Об этом сообщили ToDay News Ufa со ссылкой на представителей Росгвардии.

Убийство произошло в пятницу, 23 июля, в микрорайоне Шакша. Сообщение поступило в органы около шести часов вечера. Приехав на место, росгвардейцы задержали 51-летнего мужчину. Подозреваемый находился в состоянии шока. Он рассказал о произошедшей ссоре с 40-летним сводным братом. В результате конфликта мужчина зарубил пострадавшего топором.

Задержанный рассказал, что брат жил вместе с ним. По его словам, конфликты в семье возникали регулярно, брат делал замечания по поводу его образа жизни.