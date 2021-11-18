Пьяный таксист бросил головой о стену дочь в Ростове-на-Дону после ссоры с девушкой
Источник «360»: пьяный таксист бросил головой о стену свою дочь в Ростове-на-Дону после ссоры с девушкой
Уголовное дело открыли в Ростове-на-Дону против пьяного таксиста, который с силой бросил свою 10-месячную дочь головой о бетонную стену, чтобы убить. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.
Случай произошел еще вечером 19 октября. Пьяный таксист 24 лет, находясь в доме № 72 на Самаркандской улице, поссорился со своей 18-летней девушкой. Он выхватил у нее из рук их 10-месячную дочь и бросил девочку о бетонную стену комнаты.
Ребенок получил ушиб головного мозга легкой степени, перелом затылочной кости, гематому. Девочка выжила — ей быстро оказали медицинскую помощь.
Уголовное дело завели по статьям УК РФ «Убийство», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».