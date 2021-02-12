Пьяный свердловчанин угнал автомобиль у начальника, чтобы съездить в магазин

Сотрудник пилорамы угнал автомобиль у сына своего руководителя, чтобы съездить в магазин, в Свердловской области. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Уточняется, что мужчина был пьян. Он хотел купить растительного масла, но ему было лень идти пешком, поэтому он решил угнать автомобиль. В результате он врезался в дерево. Мужчину приговорили к двум годам тюрьмы и обязали выплатить ремонт машины.