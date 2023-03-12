Криминал 12 марта 2023, 18:03 Пьяный студент устроил поножовщину в Амурской области СК задержал студента из Амурской области, ранившего ножом двух девушек в общежитии Pixabay

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Утром 12 марта пьяный студент Амурского института железнодорожного транспорта напал с ножом на двух 17-летних девушек в общежитии учебного заведения. Дебошира уже задержали, а пострадавших доставили в больницу, сообщила пресс-служба регионального СК.

Нападавшим оказался 16-летний житель города Шимановск. Молодой человек учился в городе Свободный. По данным следствия, используя «малозначительный повод» он ранил ножом двух девушек.

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Их госпитализировали и оказали необходимую помощь, одну из них уже отпустили домой. Агрессивного студента задержали, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве и решают вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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По информации Telegram-канала Shot, пьяный молодой человек пришел в общежитие под утро, вломился в комнату с двумя девушками и попросил у них чего-нибудь к чаю. Те предложили ему булочки, но такой ответ студента не устроил. Он достал нож и исполосовал собеседниц, после чего попытался выпрыгнуть в окно, но в последний момент остановился. Одна из пострадавших рассказала, что от агрессора не ожидали такой реакции — обе девушки хорошо его знают, он живет по соседству.

Ранее студенты Уральского федерального университета устроили массовую драку с использованием ножей и огнетушителей. В Сети появилось видео конфликта.