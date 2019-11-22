Пьяный сибиряк убил женщину и попытался выбросить тело в мусорку

В поселке Бачатский Кемеровской области пьяного мужчину поймали, когда он выкидывал части тела человека. О подозрительных свертках в мусорном контейнере сообщил местный житель.

Как сообщили в пресс-службе кемеровского управления МВД, 21 ноября в полицию поступил звонок от местного жителя. Он рассказал, что видел в мусорном контейнере части тела человека. Туда был направлен участковый, который охранял контейнеры до приезда следователей.

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«Вскоре он заметил нетрезвого мужчину, который нес к контейнеру сверток. Полицейский остановил его и в ходе осмотра выяснил, что в нем также находилась часть тела человека. Участковый уполномоченный задержал подозреваемого», — сообщили в пресс-службе МВД.

Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. Останки его жертвы нашли в квартире в поселке Бачатский. Некоторые части тела отсутствовали.

По версии следствия, задержанный вместе со своей 43-летней знакомой в течение нескольких дней распивал алкогольные напитки. В какой-то момент они поссорились, и он ударил женщину по голове. От полученной травмы она скончалась.

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В кемеровском управлении СК добавили, что задержанный не сотрудничает со следствием, он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. В отношении него назначат несколько экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую.

По данным Sibdepo.ru, погибшая работала уборщицей в местной школе.