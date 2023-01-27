Криминал 27 января 2023, 12:25 Пьяный рецидивист ограбил двух девушек в Люберцах и отдал телефон предыдущей жертвы Полиция Люберец задержала в грабителя, который отнял у девушек 2 тысячи рублей и телефон

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Полицейские схватили в Раменском многократно судимого 31-летнего грабителя. Он совершил в Люберцах два ограбления за день, отнял у девушек около двух тысяч рублей и мобильный телефон. Мужчина сознался и обвинил во всем алкоголь, рассказала пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области .

На первое ограбление мужчина пошел возле моста на улице Инициативной. Сначала он напал на 20-летнюю девушку и отнял у нее мобильный телефон, потом увидел двух подруг, которые не смогли купить алкоголь, и предложил им помочь — якобы знал, где спиртное продают даже ночью. В качестве залога отдал одной из них украденный у предыдущей жертвы телефон, а другую отвел за припаркованные машины, повалил на снег и отобрал кошелек.

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Мужчину задержали в Раменском городском округе без денег — он успел потратить, по собственным словам, две с лишним тысячи рублей. На допросе грабитель во всем сознался, но не смог объяснить мотива преступлений — сказал, что дело в алкоголе.

«Я находился в нетрезвом состоянии, когда совершал эти преступления», — заявил он.

Правоохранители завели уголовные дела, подозреваемого отправили под стражу. Он приехал из Владимирской области, на его счету несколько судимостей. В общей сложности мужчина провел за решеткой около 17,5 года.