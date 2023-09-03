Криминал 03 сентября 2023, 19:53 Пьяный прохожий зарезал жителя Подмосковья за сделанное замечание Shot: пьяный прохожий зарезал жителя Химок после замечания в свой адрес

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Прогулка с супругой по парку закончилась смертью для жителя городского округа Химки. На него напал пьяный приезжий, который громко матерился. На сделанное замечание о неподобающем поведении злоумышленник схватился за нож. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Конфликт с поножовщиной, указали в публикации, произошел на Лесной улице в микрорайоне Велтон Парк Новая Сходня. Напавший несколько раз ударил пострадавшего ножом. Последний удар оказался настолько сильный, что лезвие осталось в теле. На крики супруги пострадавшего прибежали люди, которые вызвали полицию.

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Нападение с ножом подтвердили в подмосковном главке СК. В ведомстве уточнили, что нападение произошло утром в субботу, 2 сентября.

По данным криминалистов, между двумя незнакомыми друг с другом мужчинами возникла словесная перепалка, в ходе которой один достал нож и ударил противника в шею и тело. От полученных ран пострадавший умер на месте. Злоумышленника задержали бойцы Росгвардии.

Следователи предъявили задержанному обвинение в убийстве. В ближайшее время они подадут в суд ходатайство о заключении фигуранта дела под стражу. В ходе расследования криминалисты назначили ряд экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую.