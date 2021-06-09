Пьяный полицейский сбил мальчика в Татарстане

Сотрудник полиции выпил и сел за руль в Татарстане. Во время поездки он сбил на пешеходном переходе восьмилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

«Установлено, что автомобилем Suzuki управлял находившийся вне службы сотрудник полиции. По результатам освидетельствования у него установлено состояние алкогольного опьянения», — привело сообщение РИА «Новости».

Предварительно правоохранители выяснили, что мужчина во время поворота направо не дал проехать пешеходу на самокате. Мальчику после ДТП оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой. Ребенок получил ссадины и ушибы. Сейчас руководство ведомства проводит служебную проверку.

«Сотрудник будет уволен из ОВД по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке. Также к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители», — заявили в МВД.

Как уточнили местные СМИ, авария произошла 5 июня в Набережных Челнах. За рулем Suzuki Grand Vitara сидел заместитель уголовного розыска отдела полиции «Автозаводский».