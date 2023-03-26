Криминал 26 марта 2023, 21:45 Пьяный подросток застрелил пенсионера в Иркутской области SHOT: в Иркутской области 17-летний юноша застрелил пенсионера за жалобы на шум Unsplash

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Юноша убил пенсионера в Иркутской области за просьбу не шуметь. Подросток прострелил мужчине ногу, отчего тот умер до приезда медиков. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 17-летний юноша вместе со своими друзьями распивал алкоголь в машине. Недовольный 62-летний мужчина вышел на улицу с ружьем, чтобы разогнать компанию.

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Даже после полученных угроз молодежь не планировала расходиться. Тогда пенсионер выстрелил в машину, где сидели подростки. Затем юноша выбежал и выхватил из рук у нападавшего ружье, после чего выстрелил мужчине в ногу. Из-за сильной кровопотери пенсионер скончался на месте до приезда скорой помощи, уточнил LIFE.

Дома у погибшего оперативники нашли незарегистрированное ружье и множество различных калибров патронов. Допросили всех участников конфликта, а против юноши, убившего пенсионера, возбуждено уголовное дело. Подростка уже задержали.

Ранее пьяный житель коммунальной квартиры в Колпинском районе Санкт-Петербурга прострелил дверь своей комнаты, пытаясь убить соседа. В полицию поступил вызов, что мужчина в результате алкогольного опьянения нападал на своего сожителя с оружием.