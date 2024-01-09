Криминал 09 января 2024, 05:27 Пьяный подросток сжег бездомного мужчину после ссоры на Сахалине Подростка на Сахалине обвинили в смертельном поджоге бездомного Freepik

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Подростка на Сахалине обвинили в жестоком убийстве бездомного. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Сахалинской области.

По данным правоохранителей, ночью 7 января 16-летний юноша поссорился с 46-летним мужчиной в коридоре общежития на улице Ленина. Подозреваемый находился в алкогольном опьянении.

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«Обвиняемый, используя зажигалку, поджег полиэтиленовую упаковку и поднес открытое пламя под тело спавшего в коридоре потерпевшего, от чего одежда последнего загорелась», — сказано в сообщении.

В итоге бездомный скончался на месте из-за полученных ожогов.

Ранее подросток в Ачинске признался в совершении убийства одноклассника. По его словам, тело жертвы он сбросил в реку. В ходе разбирательства выяснили, что погибший школьник пришел домой к однокласснику. Дети поссорились, после чего подозреваемый взял топор и ударил 12-летнего товарища.