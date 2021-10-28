Пьяный петербуржец расписал граффити старый храм

Полиция Санкт-Петербурга задержала молодого человека, который предположительно повредил объект культурного наследия — старый храм на улице Шпалерной. Теперь ему грозит уголовное наказание по статье даже более тяжкой, чем вандализм.

Заявление о том, что на стене храма на Шпалерной обнаружили надпись, поступило в полицию 25 октября. Здание было включено в список объектов культурного наследия федерального значения.

Сумма ущерба, который нанес молодой человек, составила 51 тысячу рублей. Нарушителя решили найти полицейские. Оперативный отдел начал розыск и задержал мужчину через два дня, 27 октября, у его дома на улице Ленской.

Предполагаемому вандалу оказалось 23 года. Объяснить, зачем он так поступил, задержанный не смог, но рассказал, что был в состоянии опьянения в тот момент, когда рисовал граффити.

Сейчас по этому факту возбудили уголовное дело по первой части статьи 243 УК РФ — уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.