Пьяный петербуржец обстрелял из пиротехники воспитательницу детсада

Безработный житель Красносельского района Петербурга напился и обстрелял светошумовыми патронами из пиротехнического устройства «Гром» свою соседку — воспитательницу детского сада. Полицейские его уже задержали.

Как сообщила «Фонтанка.ру», инцидент произошел на улице Спирина в Красном Селе 23 августа. После обеда пьяный 54-летний мужчина высунулся из окна и обстрелял из «Грома» воспитательницу детского сада, которая живет за стенкой.

Полицейские задержали агрессивного пиротехника. Против него возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» и отправили под подписку о невыезде. О состоянии 35-летней воспитательницы информации нет.