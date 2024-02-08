Криминал 08 февраля 2024, 18:47 Пьяный петербуржец насмерть забил собутыльника кулаками

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В полицию Невского района Петербурга с чистосердечным признанием обратился мужчина, который рассказал, что убил знакомого. Об этом сообщил Petrograd.ru.

Петербуржец признался, что выпивал с приятелем на Запорожской улице. Мужчины поссорились, и один забил другого кулаками до смерти. Поняв, что натворил, убийца сам вызвал в полицию и признался во всем правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.

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