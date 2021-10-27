Пьяный петербуржец изрубил дверь соседа топором

Пьяный мужчина повредил входную дверь жилья своего соседа. Сотрудникам Росгвардии удалось задержать дебошира. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

О случившемся сотрудникам полиции рассказали строители, которые занимались ремонтом квартиры в одном из домов на Блан-Менильской улице в Петергофе. Из-за выходки мужчины закончить работу им не удалось. По предварительной информации, на поступок мужчину подтолкнул шум, вызванный ремонтом.