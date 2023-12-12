Криминал 12 декабря 2023, 15:30 Пьяный пензенец угрожал убить сожительницу ножом и табуретом

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В Пензе задержали 43-летнего мужчину, который грозился убить свою возлюбленную. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службе УМВД России по региону.

Когда 44-летняя женщина пришла домой, то обнаружила своего благоверного пьяным, чем осталась недовольна. На упреки дамы сердца он отреагировал агрессисно: начал ее душить, а еще угрожал ножом и табуреткой.

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Женщина позвонила в полицию. Правоохранители задержали пьяного дебошира, теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

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