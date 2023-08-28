Криминал 28 августа 2023, 21:25 Пьяный пенсионер из Петербурга зарезал зятя

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В Выборгском районе Санкт‑Петербурга 85-летний пенсионер зарезал своего зятя. Об этом сообщил Petrograd.

Вечером 27 августа пенсионер и его 54-летний зять распивали алкоголь в доме на проспекте Художников. В какой-то момент между ними возникла ссора. Тогда злоумышленник схватил нож и ударил им родственника в живот.

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Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с проникающим ранением и геморрагическим шоком.

Злоумышленника задержали сотрудники полиции.