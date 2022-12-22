22 декабря 2022, 19:38
Пьяный пациент пытался обокрасть больницу в Пермском крае
Мужчина попал в больницу в Пермском крае в состоянии сильного алкогольного опьянения, а потом пытался обокрасть учреждение. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на МВД по региону.
Злоумышленник похитил лекарства, а также монитор и компьютерную мышь. Его задержали, когда он пытался покинуть больницу.
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Выяснилось, что до этого мужчина совершил еще две кражи. За все эпизоды преступлений он получил 2,5 года тюрьмы.
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Кражи
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