Пьяный пассажир отказался платить за поездку и ранил таксиста ножом в Казани | 360°

Криминал 06 октября 2022, 15:22 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Пьяный пассажир отказался платить за поездку и ранил таксиста ножом в Казани

Читать 360tv в

Житель Казани отказался платить за такси и ранил водителя. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на управление МВД по городу.

Ситуация произошла на улице Индустриальная. Изначально пьяный пассажир просил таксиста ездить дворами, а потом потребовал припарковаться в темном месте. Там он попытался сбежать. Водитель решил задержать злоумышленника и случайно схватился за нож, которым пассажир угрожал оппоненту. Таксист поранился, а клиент в этот момент сбежал.

Реклама

Врачи оказали помощь водителю. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Реклама

0 0 0 0 0 0