Пьяный пассажир отказался платить за поездку и ранил таксиста ножом в Казани | 360°

Все новости

Происшествия

06 октября 2022, 15:16

Нападение на детсад в Таиланде назвали самым крупным в истории страны

Спецоперация

06 октября 2022, 15:15

«Хотят выйти к Азовскому морю». Военный эксперт — о концентрации ВСУ в Запорожской области

Реклама

Подмосковье

06 октября 2022, 15:14

Мощи преподобного Сергия Радонежского временно доставили в храм в Балашихе

Криминал

06 октября 2022, 15:13

Бывший полицейский устроил массовую стрельбу в детском саду в Таиланде. Что известно

Криминал

06 октября 2022, 15:11

Врачи оставили в реанимации двух самых тяжелых пациентов из школы в Ижевске

Спецоперация

06 октября 2022, 15:09

Матвиенко заявила, что Россия готова остановить спецоперацию, но на своих условиях

Власть

06 октября 2022, 15:08

Песков посчитал слова Маска о желании востока Украины быть с Россией констатацией реальности

Мир

06 октября 2022, 15:03

Сильный взрыв прогремел в Киеве — украинские СМИ

Власть

06 октября 2022, 15:03

Матвиенко рассказала, почему украинские парламентарии не садятся за стол переговоров

Криминал

06 октября 2022, 15:22

Пьяный пассажир отказался платить за поездку и ранил таксиста ножом в Казани

Читать 360tv в

Житель Казани отказался платить за такси и ранил водителя. Об этом сообщил Inkazan со ссылкой на управление МВД по городу.

Ситуация произошла на улице Индустриальная. Изначально пьяный пассажир просил таксиста ездить дворами, а потом потребовал припарковаться в темном месте. Там он попытался сбежать. Водитель решил задержать злоумышленника и случайно схватился за нож, которым пассажир угрожал оппоненту. Таксист поранился, а клиент в этот момент сбежал.

Реклама

Врачи оказали помощь водителю. На данный момент полицейские выясняют обстоятельства случившегося.

Реклама

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама