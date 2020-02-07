Пьяный пассажир изнасиловал водителя такси в Челябинске
В Челябинске пьяный пассажир изнасиловал в такси женщину-водителя, угрожая заточкой. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на районную прокуратуру.
5 февраля 29-летняя женщина-водитель приняла заказ на поездку. Она забрала 19-летнего молодого человека, который выпивал в компании, и отвезла по указанному адресу. Однако пассажир оказался не в состоянии выйти из машины. Женщина приняла решение отвезти его обратно.
В пути пассажир приставил к шее водителя заточку и, угрожая жизни, изнасиловал ее. После этого он несколько часов удерживал женщину в автомобиле, сообщил «Царьград».
Когда злоумышленник ушел, женщина обратилась в правоохранительные органы.
Молодого человека задержали и взяли под стражу.