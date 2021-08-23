Пьяный парень зарезал девушку-инвалида в Омске

В Омске возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в убийстве. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Минувшей ночью пьяный омич повздорил в неходячей девушкой-инвалидом и зарезал ее. Он нанес пострадавшей 57 ударов ножом в живот, шею, грудь и руки.

Ранения оказались смертельными. Выяснилось, что молодой человек ранее был судим. У него нет постоянного дохода и постоянной регистрации в городе. По решению суда он арестован.