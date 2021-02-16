Пьяный парень из мести поджег автомобиль ГИБДД

Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, из мести поджег автомобиль ГИБДД. Перед этим ему выписали административный протокол за вождение в нетрезвом виде, написал сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Уточняется, что это произошло в июле прошлого года. 19-летний автолюбитель был оштрафован на 30 тысяч рублей. Помимо прочего, его лишили водительских прав на полтора года.

Парень получил два года лишения свободы за поджог машины инспекторов. Он пытался обжаловать приговор, однако суд оставил его неизменным.