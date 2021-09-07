Пьяный парень до смерти избил незнакомого мужчину в Новосибирске

Пьяный молодой человек дважды избил мужчину в Новосибирске. В итоге пострадавший погиб. Подозреваемого ждет суд. Об этом сообщил «Царьград».

Следствие предполагает, что в ночь на 15 января 2021 года молодой человек увидел ранее незнакомого мужчину в холле общежития по улице Зорге, 10. Подозреваемый подошел к мужчине и ударил его молотком по голове, а затем несколько раз ногой по телу. После этого 19-летний парень вышел из общежития.

У дома 17 на улице Зорге он вновь увидел пострадавшего. Парень попросил у мужчины сигарету, между ними завязался конфликт. Обвиняемый опять избил собеседника по голове и телу руками, ногами и имевшимся при нем черенком лопаты. После этого подозреваемый покинул место преступления. Пострадавшего обнаружили прохожие. Они вызвали скорую, но мужчина скончался в больнице от телесных повреждений.

Следователям удалось задержать подозреваемого. Парень признал свою вину. Против него завели уголовное дело по статье «Побои» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».