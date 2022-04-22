Пьяный отец насмерть задавил свою трехмесячную дочь в Бурятии

В селе Селенгинского района Республики Бурятии из-за неосторожности пьяного отца умерла трехмесячная девочка. Такую новость опубликовало издание Ариг Ус online. Сообщается, что пьяный сельчанин лег на кровать, где уже лежал младенец, и не заметил этого. Погибшего ребенка обнаружила его мать, когда вернулась домой.

Как сообщает transsibinfo.com, семья, в которой произошла трагедия, была многодетной. Двоих других детей — 3 и 14 лет — после случившегося отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних. Ранее родители погибшей девочки уже привлекали внимание правоохранительных органов. Мать многодетного семейства наказывали за ненадлежащее исполнение родительских прав. А за месяц до несчастного случая семью поставили на профилактический учет.