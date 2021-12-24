Пьяный незнакомец проник в дом к пенсионерке в Бурятии

В Бурятии незнакомый мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в дом к пенсионерке в селе Петропавловка Джидинского района.

Как пишет transsibinfo.com, женщине удалось вызвать полицию. Она рассказала, что не была знакома с нежданным гостем. Мужчина ничего не сделал пенсионерке, но он использовал нецензурную брань при общении с ней.

В результате сельчанина задержани. В отношении него завели уголовное дело о проникновении в чужое жилище. Также мужчину уже оштрафовали за оскорбление. Сумма административного штрафа составила три тысячи рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры республики.