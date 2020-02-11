Пьяный мужчина зверски избил отца под Архангельском
27-летний житель Архангельской области переборщил с алкоголем и набросился на родного отца. Об этом сообщило ИА FlashNord со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
Во время ссоры с отцом мужчина избил его руками и ногами. Как сообщил портал «Дни.ру», пострадавший получил травмы, которые привели к потере речи и психическому расстройству.
Районный суд признал вину подсудимого в причинении тяжкого вреда здоровью. Следующие два года он проведет в местах лишения свободы.