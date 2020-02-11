Пьяный мужчина зверски избил отца под Архангельском

Во время ссоры с отцом мужчина избил его руками и ногами. Как сообщил портал «Дни.ру», пострадавший получил травмы, которые привели к потере речи и психическому расстройству.

Районный суд признал вину подсудимого в причинении тяжкого вреда здоровью. Следующие два года он проведет в местах лишения свободы.