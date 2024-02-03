Криминал 03 февраля 2024, 02:01 Пьяный мужчина застрелил водителя скорой помощи в Подмосковье СК: житель Домодедова напал на скорую помощь и застрелил водителя

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Мужчина устроил в Домодедове смертельную стрельбу на посту скорой помощи, а затем скрылся. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Злоумышленник подошел к бригаде скорой в микрорайоне Востряково, выстрелил в 33-летнго водителя и убежал. Потерпевший получил смертельное ранение в шею. Это произошло около 20:30 в пятницу, 2 февраля.

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По предварительной версии, между 56-летним местным жителем, который находился в алкогольном опьянении, и сотрудником скорой помощи произошел конфликт. Подозреваемого оперативно задержали и доставили в следственных отдел.

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