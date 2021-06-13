Пьяный мужчина зарезал дочь и ранил ножом жену в селе под Омском

Житель одного села Пристанское Омской области напился и зарезал 15-летнюю дочь. Тяжелое ранение получила и его супруга. Сейчас женщина находится в больнице.

По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали, решается вопрос об его аресте, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональное СУ СКР.

Местные жители в паблике «Инцидент. Омск» во «ВКонтакте» утверждали, что у мужчины случился приступ белой горячки. После убийства дочери он якобы пытался покончить с собой. Всего в семье четыре ребенка. Официального подтверждения этой информации нет.

В марте в Пермском крае произошло убийство семьи. По версии следствия, бойню устроил подросток. Он топором зарубил мать, отца и младшую сестру. После этого он нашел такси и уехал поселка. Его поймали в Екатеринбурге.

Изначально в преступлении подозревали главу семейства. Лицо погибшего было настолько изуродовано, что следователи предположили, что еще одним убитым был юноша. После задержания молодой человек заявил, что пошел на убийство родственников из-за конфликтов в семье.