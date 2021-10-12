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    12 октября 2021, 14:09

    Пьяный мужчина задушил знакомого ногами в Ленобласти

    ИА «Невские новости»: мужчина позвонил в полицию и признался в убийстве

    Дарья Морозова

    Житель Ленинградской области позвонил в полицию и признался в убийстве. Об этом сообщило ИА «Невские новости»со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Молодой человек рассказал, что был пьян. У них произошел конфликт, в результате которого он задушил оппонента ногами.

    Полицейские прибыли на место и обнаружили там тело мужчины. Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».