Пьяный мужчина задушил знакомого ногами в Ленобласти

Житель Ленинградской области позвонил в полицию и признался в убийстве. Об этом сообщило ИА «Невские новости»со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Молодой человек рассказал, что был пьян. У них произошел конфликт, в результате которого он задушил оппонента ногами.

Полицейские прибыли на место и обнаружили там тело мужчины. Подозреваемого задержали. На него завели уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».