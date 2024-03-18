18 марта 2024, 13:22
Пьяный мужчина задушил собутыльника в ЯНАО
В Панаевске встреча приятелей закончилась убийством одного из них во время застолья. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по ЯНАО.
В одном из домов в селе устроили застолье, собралась большая компания. Двое мужчин в процессе веселья поссорились, и 24-летний парень применил к 34-летнему оппоненту удушающий прием. Жертва потеряла сознание, а приятели продолжили выпивать. Спустя несколько часов они поняли, что мужчина мертв.
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Парня, обвиняемого в преступлении, заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Преступления
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