Пьяный мужчина во сне убил родственницу своей партнерши

В Свердловской области уголовное дело завели на мужчину по подозрению в убийстве родственницы своей партнерши. Он совершил преступление во сне, будучи пьяным. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, ночью подозреваемый взял нож и зарезал женщину. Но на утро он вообще не помнил об этом.

Экспертиза установила у него наличие психического расстройства, которое не позволяло ему контролировать свои действия. Расследование продолжается.