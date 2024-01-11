Криминал 11 января 2024, 13:53 Пьяный мужчина в Новороссийске до смерти избил знакомого черенком от лопаты

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В Новороссийске задержали местного жителя, который до смерти забил знакомого деревянным черенком. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Краснодарскому краю.

Местный житель приехал 27 декабря забрать вещи из дома бывшей жены на улице Родниковой. Однако встретил там своего знакомого, между мужчинами началась ссора. Гость набросился на обидчика, жестоко избил его и бросил умирать. На следующий день тело обнаружили соседи.

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Подозревамого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

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