Криминал 13 апреля 2023, 12:30 Пьяный мужчина в метро Москвы угрожал супругам ножом за отказ с ним сфотографироваться Прокуратура Москвы: на станции метро «Войковская» пьяный мужчина угрожал паре убийством РИА «Новости»

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Следователи возбудили уголовное дело против пьяного мужчины, который угрожал супружеской паре ножом на станции метро «Войковская» в Москве. Он достал оружие, потому что девушка и ее муж не захотели с ним сфотографироваться, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что 27-летний нетрезвый мужчина подошел к паре пассажиров на станции метро «Войковская» вечером 12 апреля. Он попросил девушку сфотографироваться с ним, а когда она отказалась, достал нож и стал угрожать ей и ее мужу убийством.

Пострадавшие восприняли его угрозы всерьез и обратились в полицию.

«За угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, статьей 119 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре Московского метрополитена добавили, что действия мужчины квалифицировали по статье «Угроза убийством».