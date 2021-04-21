Во дворе дома в Челябинске произошла стрельба. В ходе конфликта мужчина достал ружье и начал стрелять. Все закончилось тем, что он прострелил себе ногу.

Как заявили в пресс-службе ГУ МВД региона, случай произошел вечером 20 апреля во дворе дома № 8 на улице Чичерина. Двое мужчин поссорились, один из них стал стрелять из ружья. По информации Znak.com, он сам себя ранил.

«Сообщение зарегистрировано. Проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются», — заявили в пресс-службе ГУ МВД.

В управлении здравоохранения Челябинска порталу рассказали, что вечером в тот же день в ОКБ № 3 привезли 30-летнего мужчину. Он был пьян. Врачи зафиксировали у него огнестрельное ранение правой голени и черепно-мозговую травму. Пострадавший на момент госпитализации находился в сознании, шокового состояния замечено не было.

Все обстоятельства случившегося уточняются. Решается вопрос об открытии уголовного дела.