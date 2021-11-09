Пьяный мужчина устроил драку с пассажиром московского метро

Драку в вагоне московского метро устроили двое пассажиров. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, все произошло вечером в поезде на Таганско-Краснопресненской линии. В полицию обратился машинист поезда, который сообщил о конфликте в вагоне. Момент выяснения отношений попал на видео, которое разошлось по социальным сетям.

На опубликованных кадрах видно, как двое мужчин начали драться. Другие пассажиры бросились их разнимать, но сразу сделать этого не смогли. В результате участников конфликта все же удалось развести по сторонам.

Из вагона дебоширов вывели сотрудники полиции, которые доставили их в отдел для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что 25-летний нетрезвый мужчина вступил в словесную перепалку с другим пассажиром. В результате конфликт перерос в драку. В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас сотрудники полиции устанавливают остальных участников конфликта в вагоне поезда.