Пьяный мужчина угрожал ножом жительнице Владимирской области

Житель Коврова Владимирской области в состоянии алкогольного опьянения попытался познакомиться с женщиной. На ее отказ он начал угрожать пострадавшей ножом. Об этом сообщил «Царьград».

Ситуация произошла 25 октября 2021 года в подъезде дома по улице Маяковского. Злоумышленник преградил женщине путь и начал говорить, что зарежет ее. Пострадавшая воспользовалась моментом, когда нападавший выронил нож, и попыталась сбежать, однако мужчина все же настиг ее.

Он потребовал отдать ему деньги и золотые украшения. Женщина отдала злоумышленнику золотое кольцо стоимостью 4 297 рублей.

Полицейским удалось задержать злоумышленника. Против него возбудили сразу два уголовных дела по статьям «Угроза убийством» и «Разбой».