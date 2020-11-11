Пьяный мужчина угнал автокран и столкнулся с поездом под Иркутском

В результате он повредил шесть цистерн, которые находились в составе поезда, а также 240 метров железнодорожных путей. Нанесенный ущерб оценили в 4,5 миллиона рублей.

Мужчина объяснил, что авария произошла случайно. Сам он хотел осуществить погрузку, чтобы заработать.

На него завели уголовное дело.