Пьяный мужчина ударил ножом собутыльника в Ленобласти

Двое мужчин распивали спиртные напитки в ночь на 7 ноября в квартире на улице Марата. Вскоре они поссорились, и один ударил ножом другого. 40-летний мужчина получил колото-резаное ранение плеча. Сотрудники скорой помощи увезли пострадавшего в тяжелом состоянии.

По указанному адресу приехал наряд полиции. Правоохранители задержали подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что оба приятеля безработные.