Пьяный мужчина убил своего приятеля во время сбора ягод в Приморском крае | 360°

Криминал 11 октября 2022, 04:55 Поделиться Telegram

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Viber Пьяный мужчина убил своего приятеля во время сбора ягод в Приморском крае

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Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в Приморском крае. Подозрение полицейских пало на его собутыльника. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

Ситуация произошла 8 октября, неподалеку от поселка Таежный. Злоумышленник вместе с пострадавшим собирали ягоды. В какой-то момент они начали распивать алкоголь. Между мужчинами произошла ссора, из-за чего подозреваемый зарезал приятеля ножом.

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Обнаружить мужчину удалось по мобильному телефону, который он случайно оставил рядом с трупом. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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