Пьяный мужчина стал жертвой драки в ресторане Новосибирска

Нетрезвые посетители ресторана в Центральном районе Новосибирска устроили драку. В результате один из участников конфликта скончался. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ситуация произошла утром 12 марта. Между двумя незнакомыми мужчинами завязался конфликт, который в результате перерос в драку. Во время потасовки один из участников получил несколько ударов по голове, из-за чего впоследствии скончался на месте.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее несудимый житель Новосибирска. Полицейскими были проверены адреса возможного нахождения мужчины. Через некоторое время гражданин явился в отдел полиции», — рассказали в ведомстве.